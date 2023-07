Modification de l’article 87 de la Constitution : les députés de Taxawu ne voteront pas le texte (Abba Mbaye)

Les députés de Taxawu Sénégal ne voteront pas le projet de loi portant révision de l’article 87 de la Constitution. C’est ce qu’a dit Abba Mbaye, député et membre du dit mouvement.



« Nous disons à l’opinion qu’il n’a jamais été question pour les députés de Taxawu Sénégal de voter pour une suppression de l’Assemblée nationale, c’est hors de question. On a besoin d'élection et il faut que la démocratie souffle. Les gens doivent comprendre quand on parle d’élection, il ne s’agit pas d’élire un président ou des députés. C’est un moment de respiration démocratique. Quand on a des mandats comme des quinquennats, il est important qu’on puisse faire des élections. Nous n’avons jamais été pour le couplage et pour une suppression de l’Assemblée», a déclaré M. Mbaye ce lundi, en marge de la session extraordinaire pour l'examen des projets de loi issus du dialogue national.



A en croire le député de l'opposition, Taxawu Sénégal est conforme à ses pratiques. «Nous avons décidé quoi qu’il advienne de rejeter totalement et en bloc l’article 87 de la Constitution », a fait savoir Babacar Abba Mbaye, député et proche de Khalifa Sall.