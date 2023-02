Modou Diagne Fada affirme que la Sonacos peut assurer une souveraineté en huile au Sénégal

La Sonacos pourrait satisfaire aux besoins de tous les Sénégalais en huile. C'est la conviction de son Directeur général, Modou Diagne Fada, qui s'exprimait à la 59e édition du Salon international de l'Agriculture qui se déroule à Paris. Mais il y a un préalable, selon lui. "On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire au Sénégal sans parler de l’huile. On ne peut pas parler de l’huile sans parler de l’huile d’arachide, qui est une huile de qualité. Il faut en avoir en grande quantité pour satisfaire la demande nationale, qui s’élève à 12.000, voire 15.000 tonnes par mois. Si elle est réhabilitée, la SONACOS peut parfaitement assurer la souveraineté alimentaire en huile" a-t-il dit.



Modou Diagne Fada de souligner: "Les graines en coques, par exemple, dont le prix du kilogramme a atteint 450 francs CFA, grâce au soutien du président Macky Sall. Ensuite les graines décortiquées, qui sont triturées pour produire de l’huile brute et des tourteaux. "Nous avons aussi emmené d’autres produits, dont la production, à l’arrêt depuis plusieurs années, a redémarré. C’est le cas des unités de fabrication d’eau de Javel et de vinaigre, de l’usine Setuna aussi, qui est notre unité de fabrication d’aliments de bétail",



Le Directeur général assure tout de même que "La SONACOS se porte bien. Elle a fait trois exercices positifs, en 2019, 2020 et 2021. Nous pensons que l’exercice 2022 aussi sera positif. Donc, la SONACOS a été redressée", rapporte l'APS.