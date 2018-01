Modou Lô Vs Lac De Guiers 2 de dimanche: Deux styles opposés et un combat très indécis, selon des spécialistes

Après leur première confrontation qui avait déçu tout le monde de la lutte, l’enjeu de leur face à face de dimanche sera également de se racheter. Pour le journaliste Malick Thiandoum, c’est d’abord une opposition de style.



«Lac de Guiers 2 a augmenté son poids pour causer des problèmes en cas d’accrochage à Modou Lô. Modou Lô a visiblement des muscles assez remarquable et saillant. Il a une forme physique étincelante et semble miser sur la vivacité, la rapidité d’exécution pour surprendre son adversaire ».



Poursuivant, M. Thiandoum souligne « l’approche est différente, par rapport aux deux adversaires. Parce que, Lac de Guiers 2 lui, mise sur le poids pour gêner l’adversaire. Et Modou Lô veut aller surprendre l’adversaire, le pousser à l’erreur, pour tout simplement essayer de le déstabiliser ».



Selon lui, c'est une opposition de style entre les deux lutteurs, qui ont chacun des arguments à faire valoir pour sortir vainqueur du combat.



Pour sa part, le chroniqueur de lutte Iba Kane souligne que les deux lutteurs sont prêts physiquement et mentalement. Selon lui, ce sont deux lutteurs qui ont envie de combattre et de gagner.

« c’est un combat où il est difficile de dégager un favori, parce que ces deux lutteurs se valent et ils sont de la même génération. »



Entre Modou Lô et Lac De Guiers 2, qui va soulever le drapeau du chef de l’Etat. La réponse, ce dimanche 28 janvier au Stade Léopold Sédar Senghor.