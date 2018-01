Modou Lo : «j’ai pris la revanche de Yékini, Papa Sow… »

«Lac s’est bien entrainé, il avait de la force, mais pas comme moi. J’étais supérieur sur tous les plans», a déclaré le "Rock" des Parcelles Assainies à nos confrères de «L’Observateur» qui revenait sur sa victoire, dimanche dernier, sur Le pensionnaire de l’Ecurie Walo.



Selon lui, lors de la confrontation, il s’est rappelé les recommandations de Yékini, qui avait été terrassé par son adversaire de dimanche : «Ce combat, c’est Yékini qui a battu Lac de Guiers 2. Il m’a appelé et m’a conseillé. J’ai appliqué ses conseils à la lettre et vous avez vu le résultat…», indique-t-il.



Avant de révéler qu’effectivement ce combat était une façon pour lui de venger les défaites de Yékini, Papa Sow et «tant d’autres».



Quant à de probables confrontations avec des espoirs de la lutte tels que Ama Baldé, Boy Niang..., le lutteur parcellois indique que c’est à son staff de voir mais, précise-t-il, «Modou Lo est un lutteur et les autres pareils. J’ai choisi la lutte comme métier et ce n’est pas difficile de trouver des adversaires. Si l’un d’entre eux fait ses preuves, on peut lutter sans problèmes».