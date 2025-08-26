Modou Lo pourrait se tourner vers la politique après sa carrière sportive

Le roi des arènes sénégalaises, Modou Lo, n’exclut pas de s’engager en politique après sa retraite sportive, en militant au niveau de sa base affective des Parcelles Assainies, un quartier populaire de la capitale sénégalaise.



« En tant qu’enfant des Parcelles Assainies et voulant le meilleur pour mon quartier, je n’exclus pas de m’engager localement en politique après ma retraite sportive. Si j’ai la possibilité, avec la politique, d’avoir des opportunités pour le développement des Parcelles Assainies et pour que les populations vivent mieux, je n’hésiterai pas », a-t-il dit dans un entretien accordé à Radio France internationale (RFI).



Roi des arènes depuis 2019, Modou Lo est le chef de file de l’écurie Rock Énergie et le porte-étendard de la lutte aux Parcelles Assainies.



Pour lui, « tout le monde a le droit d’avoir son opinion, de la partager, de discuter de cette opinion, parce que personne ne peut tout savoir sur tout ».



« J’estime que j’ai droit à cette parole-là, mais pas forcément en m’engageant ou en m’affiliant à un parti politique ou en demandant de soutenir tel ou tel homme politique. Je n’ai pas encore cette posture-là, mais je ne me priverai pas de donner mon avis sur les affaires de la cité », a-t-il souligné





Par rapport à l’évolution de sa carrière sportive, Modou Lo estime qu’il ne compte pas aller jusqu’à l’âge limite fixé pour les lutteurs.



« Même jusqu’à 45 ans, je ne pense pas. Je suis sur plein de projets et je compte faire quelques combats, puis décrocher et laisser la place à mes jeunes frères dans la même écurie que moi et qui sont talentueux ».



« Il y a Franc, Gora Sock, Petit Lô, Calva, Seydina… la liste est longue. Ce sont de grands espoirs et s’ils sont bien encadrés, ils pourront accomplir de grandes choses dans l’arène », a dit le leader de l’écurie Rock énergie.



Pour rappel, le combat Modou Lo – Sa Thiès, organisé par Albourakh Events, est prévu le 6 avril 2026. Modou Lo affiche un palmarès de 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 26 combats.

