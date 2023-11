Mody Niang : « Ousmane Sonko n’aura pas gain de cause face à la DGE »

La chambre correctionnelle du tribunal hors classe de Dakar va se pencher, mercredi 22 novembre sur l’affaire opposant le maire de Ziguinchor au patron de la DGE Thiendella Fall après que ce dernier lui ai refusé de remettre les fiches de parrainage à son mandataire, Mouhamed Ayib Daffé. Mais de l'avis de Mody Niang Observateur de la scène politique depuis plus de 40 ans, il ne faut pas trop espérer. Les raisons avancées par l'invité du bloc d'informations de Midikeng sur PressAfrikTv; "Ousmane Sonko n’a jamais eu une victoire devant l’Etat du Sénégal et ça ne sera pas demain non plus. Surtout en ce moment le régime en place ne veut pas le voir candidat au prochain scrutin".

Amina Bane (stagiaire)

