Mohamed Khalifa Niasse s’indigne des attaques contre les dignitaires religieux dans les Réseaux sociaux

A l’occasion d’une conférence de presse organisée en prélude du colloque international sur l’Islam et la paix prévu au mois de mars prochain à Dakar, l’Association Islamique pour servir le soufisme a dénoncé les attaques contre les dignitaires religieux dans les réseaux sociaux. A cet effet, le secrétaire général adjoint de ladite association Mohamed Khalifa Niasse a déploré les prêches jugés selon lui indécent et tendancieux dans les universités et Mosquées du Sénégal. Ainsi, il interpelle l’Etat du Sénégal à mettre fin à ces agissements.



"Un tel comportement, précise-t-il frise l’extrémisme et menace la paix sociale", avant d’inviter les autorités compétentes à y mettre en terme.



« Nous avons constaté que des individus mal intentionnés s’attaquent délibérément et sans fondement à nos chefs religieux qui constituent nos références. Cette attitude qui frise l’extrémisme religieux constitue une sérieuse menace pour la paix et une bonne cohésion sociale au Sénégal », a-t-il déclaré.



Poursuivant son argumentaire, M. Niasse indique que « leur association regroupant des personnalités religieuses et des islamologues issus des différentes familles de confréries du pays, condamne avec la dernière énergie ce comportement irrespectueux voir irresponsable des auteurs de livres tendant à jeter le discrédit sur nos croyances religieuses ».