Mon choix est autre (Par Patrice SANE, militant APR)

Feu le Président Sékou Touré disait ceci: "Un Oui n'a d'importance que quand celui qui le dit, peut également dire Non". C'est en paraphasant le premier Président de la République de la Guinée que je voudrais adresser ces quelques mots au Président Macky SALL.



Camarade Président de l’Alliance pour la République (APR) et mentor Monsieur MACKY SALL.



Vous nous aviez demandé de vous écouter, nous l’avons fait avec respect sans murmurs ni paroles.



Aujourd’hui, vous venez de porter votre choix, au prisme des critères que nous ignorons, sur Monsieur Amadou BA. Un choix que je respecte mais que je ne valide pas.



Je dois rappeler qu’en toute liberté, je vous ai choisi et j’ai cheminé à vos côtés depuis 13 ans au sein du parti que vous avez fondé. Non sans minimiser notre contribution à sa massification.



Toutefois, mes orientations futures, comme toujours, seront faites sur la base d’un choix libre, réfléchi et adapté aux aspirations du peuple sénégalais.



Ainsi, l’heure a sonné pour moi de mettre en berne mes activités dans le parti et d’observer une pause afin d’apprécier et de faire mon choix personnel sur celui ou celle vers qui ma conscience me guidera.



Un désaccord n'est pas forcément un désamour. Cependant, mes principes ne sont pas à géométrie variable. Je ferai mon choix en conformité avec ma conscience citoyenne et mes aspirations pour un Sénégal meilleur.



Ce fût un énorme plaisir de vous avoir accompagné même si c'est un goût inachevé. Car toute séparation est douloureuse même si c'est à l'amiable et celle-ci en est une.



Merci pour cette belle aventure mon Président et bonne chance pour la suite !

Qu’Allah bénisse le SÉNÉGAL ! Amen



Dakar le 9 Septembre 2023



Par atrice SANE

Militant APR