Monaco: Saison terminée pour Krépin Diatta, opéré des croisés avec succès

Krépin Diatta a subi lundi une opération pour réparer son LCA (ligament croisé antérieur) du genou gauche, à l'hôpital Mermoz de Lyon. Et tout s'est bien déroulé. Conséquence immédiate et à long terme: il sera bien éloigné des terrains pour les prochains mois, sa saison 2021-2022 est d'ores et déjà terminée. L’ailier va donc manquer la Coupe d'Afrique des nations et les barrages qualificatifs au Mondial 2022.



Blessé face à Lille le 19 novembre dernier, sur un choc avec le latéral gauche Domagoj Bradaric (2-2) après avoir réduit l'écart (son premier but en Ligue 1 cette saison). Si l’on croit les informations de RMC Sport, l’ancien joueur du FC Bruges, qui avait consulté le chirurgien Bertrand Sonnery Cottet du centre orthopédique Paul Santy de Lyon, va entamer sa rééducation au sein de son club à Monaco. Comme pour dire que ces fans vont devoir attendre une longue période pour voir leur joueur retrouver les terrains de foot.