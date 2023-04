Monaco: le ton est monté à l'entraînement entre Diatta et Clement

Le ton est monté entre l'entraîneur Philippe Clement et l'attaquant sénégalais Krépin Diatta en marge de l'entraînement de l'AS Monaco ce vendredi.



Quelques fissures sur le Rocher ? Comme indiqué par L'Equipe, un accrochage - verbal - a eu lieu vendredi entre l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement et l'attaquant sénégalais Krépin Diatta, en marge de l'entraînement.



Selon nos informations, le ton est monté plus que de raison entre les deux hommes, sans pourtant que personne n'ait eu vraiment à s'interposer. Une scène qui symbolise en tout cas la tension qui règne dans le groupe dans cette fin de saison qui ne prend pas la tournure souhaitée. Et qui montre bien que la lourde défaite 3-0 face à Lens samedi dernier a laissé des stigmates dans le vestiaire.



Une fin de saison compliquée



D'après L'Equipe, durant la séance, l'entraîneur belge aurait reproché à son milieu offensif le manque d'implication sur le replis défensif. Krépin Diatta n'aurait pas écouté les consignes de Philippe Clément, qui lui aurait vivement fait savoir à l'issue de la séance. Et c'est de là qu'est partie la dispute.



L'AS Monaco est actuellement 4e de Ligue 1, mais le bilan des derniers matchs n'est pas vraiment positif : 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls sur les 8 dernières rencontres.



L'ASM pourrait donc passer à côté d'une qualification en Ligue des champions, surtout après sa défaite à Bollaert, et risque de changer ses plans pour la saison prochaine. Des changements sont à prévoir dans l’effectif. De nombreux éléments ayant la cote à l'étranger devraient quitter le Rocher.