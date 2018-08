Monde noir: les incontournables de la rentrée littéraire 2018 (première partie)

Avec une quarantaine de nouveaux titres, le monde noir d'Afrique, des Antilles et d'Amérique ne passera pas inaperçu en ce moment de rentrée littéraire. Parmi les têtes d'affiche cette année, le Franco-Congolais Alain Mabanckou, le Sud-Africain JM. Coetzee, l'Egyptien Alaa El Aswany ou encore la Britannique de père Jamaïcain Zadie Smith et les Algériens Boualem Sansal et Yasmina Khadra, qui reviennent sur le devant de la scène avec des récits forts, émouvants et en prise avec les violences et les dysfonctionnements de nos sociétés mondialisées. Mais ce sont les primo-romanciers qui risquent de faire l'événement cette année avec leurs textes de grande qualité, prometteurs d'un avenir fécond. Cette rentrée littéraire compte aussi des essais, des mémoires remarquables par quelques-unes des grandes plumes du monde noir telles que Ta-Nehisi Coates, Souleymane Bachir Diagne, Henri Lopes, Dany Laferrière.