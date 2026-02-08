Affaire Pierre Robert : 14 personnes déférés, les révélations de l'enquête de la DIC

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé au démantèlement d’un vaste réseau criminel transnational spécialisé dans l’exploitation sexuelle de mineurs. Quatorze individus ont été présentés au Parquet.



L’enquête de la DIC a permis de mettre au jour un groupe criminel organisé opérant entre la France et le Sénégal. Selon le communiqué de la Police nationale, cette organisation, structurée depuis 2017, se spécialisait dans la « formation au sexe de jeunes garçons ». Ces derniers étaient transformés en objets sexuels pour le compte d'hommes, pour la plupart séropositifs, qui entretenaient avec eux des rapports sexuels non protégés et filmés. Les investigations indiquent que ces activités étaient menées sous les instructions du ressortissant français « Pierre Robert », arrêté en avril 2025 à Beauvais, en France.



L’enquête, menée dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, a abouti à l’interpellation de quatorze individus, tous de nationalité sénégalaise. Les chefs d’accusation retenus visent la « pédophilie en bande organisée, le proxénétisme, le viol commis sur mineurs de moins de 15 ans, les actes contre nature ainsi que la transmission volontaire du VIH Sida ».



Parmi les personnes déférées figurent quatre formateurs au sexe qui ont reconnu les faits, affirmant avoir agi sous les ordres de Pierre Robert en échange de virements d'argent. Dix autres individus en lien avec ces derniers ont également été appréhendés.



Des perquisitions ont été menées dans plusieurs localités, notamment aux « Almadies, à Ouakam, Kaolack et Tivaoune Peulh ». Ces opérations ont permis la saisie de divers objets liés aux pratiques incriminées. Cette opération de grande envergure a mobilisé une étroite collaboration entre les autorités judiciaires sénégalaises et françaises. Selon le document, une délégation française, composée de juges d’instruction, de greffières et d'officiers de police judiciaire, a été dépêchée à Dakar pour participer à la mission aux côtés de la DIC.