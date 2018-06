Mondial 2018: 4 Africains dont 2 Sénégalais dans le top 10 des plus jeunes joueurs

Top 10 des plus jeunes joueurs au mondial 2018 Rangs Joueurs Pays Clubs Ages Dates de naissance 1 Daniel Arzani Australie Melbourne City FC 19 04-01-1999 2 Kylian Mbappé France Paris Saint-Germain 19 20-12-1998 3 Achraf Hakimi Maroc Réal Madrid 19 04-11-1998 4 Francis Uzoho Nigéria Deportivo la Corogne 19 28-10-1998 E_ Alexander-Arnaold Angleterre Liverpool 19 07-10-1998 6 Moussa Wagué Sénégal KAS Eupen 19 04-10-1998 7 José Luis Rodriguez Panama La Gantoise 19 19-06-1998 8 Ian Rey Smith Costa Rica IFK Norrköping 20 06-03-1998 9 Ismaila Sarr Sénégal Rennes 20 25-02-1998 10 Lee Seung-Woo Corée du Sud Hellas Vérone FC 20 06-01-1998

La Coupe du Monde Russie 2018 va débuter le 14 juin prochain, soit d’ici 8 jours. Et c’est l’occasion pour beaucoup de jeunes de vivre leur premier Mondial. Ainsi, le continent africain compte quatre joueurs dont deux Sénégalais parmi les 10 plus jeunes joueurs de cette compétition.Moussa Wagué (19 ans) et Isamila Sarr (20 ans) sont accompagnés dans cette liste par le Marocain Achraf Hakimi et le Nigérian Francis Uzoho.