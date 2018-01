Mondial 2018 : Baye Omar Niasse, un remplaçant de luxe pour les « Lions » ?

Un remplaçant de luxe est un joueur qui est capable de sortir du banc et de changer le cours d’une rencontre (un super sub, dans le jargon des footballeurs). Ce type de profil est difficile à cerner. Car il peut être plus bon quand il entre en cours de jeu, que lorsqu’il débute un match.

Baye Omar Niasse, l’international sénégalais d’Everton est-il un joueur de ce type ? Ses statistiques, en tout cas, laissent à le penser. Sur ses 6 buts inscrits cette saison en Premier League, l’ancien joueur de Ouakam en a transformé 4 après avoir débuté le match sur le banc de touche.



Le 23 septembre 2017, lors de la 6ème journée contre Bournemouth, qui menait au score dès la 49ème minute grâce à un but de Joshua King, le coach d’alors Koeman, mal au point, fait entrer le sénégalais à la 55ème minute. Baye Omar Niasse n’a pas mis beaucoup de temps pour ramener les deux équipes à égalité, après son but à la 77ème minute, avant d’offrir les trois points à son équipe en marquant le deuxième but de sa formation à la 82ème minute.



Pareil, à la 9ème journée contre Arsenal. Malgré la défaite des toffees (5-2), devant les gunners, après avoir entré sur la pelouse à la 75ème minute, l’ancien joueur de Lokomotiv Moscou a remis ça à la 93ème. Pas plus tard que le week-end dernier, Baye Omar a récidivé. En effet, il avait permis à Everton de ne pas s’incliner en égalisant à la 70ème minute.



Contrairement, lorsque Niasse débute les matches. La preuve, sur ses apparitions dans le onze de départ, l’attaquant sénégalais n’a inscrit que deux petits buts. Un contre Watford à la 11ème journée de Première League et un autre face à Crystal Place à la 12ème journée.

Avec ces statistiques comme remplaçant, le joueur pourrait être, pour Aliou Cissé, un joker de luxe lors de la Coupe du Monde Russie 2018.