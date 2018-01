Mondial 2018 : L’Etat arrête un budget de 3 milliards pour booster les «Lions »

Quelques jours après le décaissement de 800 millions FCFA, par l’Etat, pour des primes de qualification de l’équipe nationale de football à la Coupe du Monde 2018 qui débutera le 14 juin prochain en Russie, le gouvernement a récidivé. En effet, il a arrêté un budget de 3 milliards FCFA pour les « Lions » d’Aliou Cissé afin de les mettre dans les conditions optimales de performance lors du mondial.



Le ministère des Sports et le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se sont réunis lors d’un comité mixte pour élaborer le budget et faire des propositions en direction de la participation des « Lions » à la Coupe du Monde.



«Le comité mixte s’est réuni pour élaborer le budget et faire des propositions. Après c’est le ministre ( Matar Ba), qui doit valider. Un budget de 3 milliards FCFA est prévu et qui inclura tout. Du regroupement à la préparation d’avant-compétition, les billets d’avion, tout est pris en compte », a soufflé une source au quotidien Stades.