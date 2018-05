Mondial 2018 : Le Sénégal à les moyens de sortir de sa poule, selon des techniciens

L’Afrique à la Coupe du Monde », tel est le thème qui a réuni, vendredi dernier, les acteurs et passionnés du football, à l’initiative de la journaliste du quotidien Stades, Anta Faye Diop. L’ancien international Yatma Diop et le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Amsata Fall, croient aux chances du Sénégal dans la poule H. Mais, préviennent-ils, attention aux adversaires des «Lions» qui disposent eux aussi de solides atouts.



L’équipe nationale de football du Sénégal, au vu de la qualité de son effectif, a les moyens d’aller loin dans la Coupe du monde. C’est, en tout cas, la conviction de Yatma Diop qui a pris part, vendredi, au débat sur « l’Afrique et la Coupe du Monde », organisé par la journaliste Anta Faye Diop du quotidien sportif «Stades». L’ancien international de football a cependant attiré l’attention sur la nécessité de prendre très au sérieux les adversaires de poule des «Lions», notamment la Pologne et « la Colombie qui a battu la France, il n’y a pas longtemps ». Selon le directeur exécutif de la Ligue de football professionnel (Lsp), Amsata Fall, le Sénégal a certes une équipe compétitive mais n’est pas pour autant favori dans sa poule. Et pour cause, « nous n’en sommes qu’à notre deuxième participation ». Pendant ce temps, la Pologne en sera à sa 8e et le Japon et la Colombie en seront chacune à leur 6e participation. « Nous devons pouvoir nous en sortir, mais en même temps, chaque équipe de notre poule a les moyens de tirer son épingle du jeu », a poursuivi l’ancien directeur technique national.



Lors de ce débat, les intervenants sont revenus sur les raisons pour lesquelles les équipes africaines qualifiées au Mondial n’arrivent jamais à franchir le cap des quarts de finales. Pour Amsata Fall, cette situation se justifie en partie par plusieurs facteurs ; « Les problèmes de primes de matches gangrènent régulièrement les performances de nos joueurs », a-t-il expliqué, citant les exemples du Zaïre en 1974, du Cameroun en 2002 et du Togo en 2006. Outre les raisons extra sportives, le directeur exécutif de la Lsfp a pointé du doigt « le manque d’homogénéité » des effectifs des équipes africaines composées de « joueurs de seconde zone » ou peu compétitifs.



Un des parrains de l’évènement, l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal, Jean Koe Ntonga a dit son espoir de voir les «Lions» du Sénégal réussir une excellente prestation à la Coupe du monde. « Les moyens financiers adéquats débloqués par l’Etat du Sénégal, les matches préparatoires des «Lions» de la Téranga, la qualité des joueurs…, toutes ces données justifient amplement nos espoirs et nous amènent à croire que le Sénégal, bien plus qu’en 2002, atteindra les demi-finales et pourrait pourquoi pas jouer la finale », a encore ajouté le diplomate camerounais.

L’organisatrice de ce dîner-débat sur « l’Afrique et la Coupe du Monde », Anta Faye Diop, a exprimé sa gratitude à l’ambassadeur camerounais ainsi qu’aux anciens internationaux qui ont rehaussé la cérémonie de leur présence.







source: Lesoleil