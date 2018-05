Mondial 2018: Macky promet d'aider les journalistes et les supporters à se rendre en Russie

Le président de la République a promis ce jeudi de prendre des mesures pour accompagner la presse sportive sénégalaise et les supporters sénégalais, nommément "Allez Casa" et le "12e Gaindé", afin de faciliter leur voyage en Russie.



Lors de son allocution à la cérémonie de remise du drapeau national aux "Lions", Macky Sall a instruit le ministre des Sports Matar Ba pour qu'il prenne toutes les dispositions adéquates allant dans le but d'aider les journalistes et les groupes de supporters à rallier le pays de Poutine.