Mondial 2018 : Malang Diedhiou à l’honneur ce lundi

Grâce à un parcours sans faute dans ce Mondial-Russie 2018, le Sénégalais Malang Diedhiou a été l’arbitre du match pour la 3e place entre la Belgique et l’Angleterre, écrit-on dans Record. Si la FIFA a choisi de mettre l’Argentin Nestor Pitana au sifflet de la finale France-Croatie dimanche, Malang Diedhiou a porté haut les couleurs de l’arbitrage africain.



Dernier représentant de l’Afrique et du pays de la Teranga en Russie après l’élimination sur le fil du Sénégal en phase de poule, Malang Diedhiou aura sauvé l’image de l’arbitrage africain dans ce Mondial.



L'arbitre sénégalais et ses assistants lors de ce Mondial à savoir Djibril Camara et Malick Samba, seront de retour à Dakar ce lundi. Le trio sera accueilli à 17h à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par ses collègues arbitres, le 12e Gaïndé et les supporters de «Allez-Casa», informe pour sa part « Stades ».