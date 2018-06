Mondial 2018 Pologne vs Sénégal: "vous verrez la meilleure équipe du Sénégal", rassure Cissé

En effet, le technicien sénégalais promet de classer face à la Pologne la meilleure équipe du Sénégal. «Le onze de départ, je ne vais pas vous le donner maintenant. Mais rassurez-vous, demain, vous verrez la meilleure équipe du Sénégal. On est ensemble depuis trois ans. Il n’y a pas de débat individuel», a-t-il dit au cours de la conférence de Presse.



Il a, également, évoqué les qualités de l’équipe polonaise qui selon lui compte plusieurs joueurs en dehors de Robert Lewandowki qui peuvent créer le danger à celle sénégalaise. «Dans notre pays, on parle plus des cas individuels que collectifs. C’est un joueur de classe mondiale mais la Pologne c’est une équipe avec des joueurs capables de faire la différence».