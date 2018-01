Mondial 2018 : Salif Diao parle des chances du Sénégal et du statut de Sadio Mané

Après, la qualification du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde en Russie 2018, les analyses et commentaires fusent de partout. L'ancien Lion de l'épopée du mondial de 2002 en Asie n'est pas en reste. A l’occasion de sa tournée à Kaolack pour l’installation d’une cellule de sa fondation dénommée « Salif Diao Fundation Sports For Charity », il a tenu à rassurer.



"Aliou Cissé ne devrait pas s’inquiéter par rapport aux équipes avec qui il partage le groupe H, lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie 2018", a-t-il estimé avant de préciser que le groupe du Sénégal est la poule la plus relevée. Mais, je pense qu’en terme de potentiel, on a rien à envier à ces équipes (Japon, Colombie et Pologne)".



Cependant, a-t-il tenu à relativiser, "les Lions doivent être prêts à 100% et il ne faudrait pas que l’excès de confiance soit un piège pour nous". Et d'ajouter, "il faudra être sérieux et être à cent pour cent de nos moyens physique et technique". Salif Dia reste convaincu que "le Sénégal a largement la possibilité de sortir de ce groupe.



L’ancien pensionnaire du club anglais Liverpool n'a pas manqué aussi de commenter la disgrâce ces derniers temps de Sadio Mané qui a essuyé le banc deux à trois matches consécutivement. «Liverpool sans Sadio Mané, ce n’est plus la même équipe ».



Toutefois, le président de la fondation dit comprendre parfaitement le non titularisation de Sadio Mané ces temps-ci. «Ce que les sénégalais ne savent pas, c'est qu’il sort d’une saison très longue. Il a joué la Can 2017 au Gabon, il a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde durant l’été. Donc, je pense que c’est un joueur qu’on doit aider à souffler un peu, vu l’importance qu’il a, à Liverpool. Je pense que c’est tout à fait légitime que Jürgen Klopp le fasse souffler et moi je n’y vois aucun inconvénient », a justifié Salif Diao.