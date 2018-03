Mondial 2018: Un match amical Sénégal-Corée du Sud en gestation

La rencontre amicale de l’équipe de football du Sénégal contre celle de la Corée du Sud, serait en train d’être négociée par Me Augustin Senghor, et ses collaborateurs en vue d’un cinquième(5) match de préparation pour la Coupe du monde en Russie.



L’information émane d’Abdoulaye Sow, 2ème vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) : « Si la rencontre Sénégal vs Corée du Sud se matérialise, ce match pourrait avoir lieu en Russie ou dans un pays limitrophe », a-t-il révélé.



Il ajoute : « Ce qui est sûr c’est que cette rencontre se jouera en Europe ». Poursuit-il dans le Journal Record.

Toutefois, le président de la Ligue amateur se veut très clair. La rencontre des deux(2) équipes n’a pas été encore ficelée, car « les négociations se poursuivent ».



A noter que pour la Coupe du monde en Russie, la Corée du Sud est logé dans le groupe F en compagnie de la Suède, du Mexique et de l’Allemagne. Au moment où le Sénégal partage la poule H avec la Colombie, la Pologne et le Japon.