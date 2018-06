Mondial 2018 : l’international français Mamadou Sakho mise sur le Sénégal (Regardez)

L’international français et sociétaire du club anglais Crystal Place, Mamadou Sakho en passage en Côte d’Ivoire pour promouvoir son association « Association Mamadou Sakho » (AMSAK) s’est prononcé sur la chaine ivoirienne RTI et donné son favori africain à la Coupe du Monde Russie 2018.



L’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a fait un choix de sang et mise sur les «Lions » de la « Terranga »

« Mon favori (parmi les sélections africaines) ? Je ne vais pas mentir, j’ai du sang sénégalais, j’ai des amis dans toutes les sélections, mais j’étais au téléphone hier soir encore avec Sadio Mané, c’est un ami proche, donc je ne vais pas faire le faux-cul (sic), je suis forcé » a indiqué Sakho.