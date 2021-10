Mondial 2022: la CAF autorise 2000 spectateurs pour le match Sénégal-Namibie

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mercredi dans un courrier, qu’elle autorise la Fédération sénégalaise de football (FSF) à accepter 2000 spectateurs pour le match devant opposer sa sélection à celle de la Namibie, ce samedi, pour le compte de la 3-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



"La CAF a analysé et évalué votre site d’un point de vue médical, conformité aux exigences du stade, sûreté et sécurité et nous souhaitons vous informer que la CAF a décidé d’autoriser la participation de 2000 spectateurs uniquement dans la tribune principale du stade Lat-Dior de Thiès", indique un communiqué de la CAF reçu par la FSF.



Samedi, dans un entretien avec l’APS, Victor Ciss, le secrétaire général de la FSF avait informé que l’instance dirigeante du football national avait interdit toute présence du public.



Avec Aps