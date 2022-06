Mondial 2022 : pour préparer l’Equateur, Cissé se rabat sur la Côte d’Ivoire et le Cameroun

L’équipe nationale du Sénégal qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en mois de Novembre 2022 au Qatar aura besoin des matchs amicaux pour se préparer au rendez-vous qatari. Or, les nations africaines vont disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires pour la CAN 2023 en septembre. Un programme qui pourrait perturber la préparation des mondialistes dont le Sénégal. Aliou Cissé estime que la Confédération africaine de football devrait songer à reporter les matchs du mois de septembre.



Aujourd’hui, Aliou Cissé en est arrivé à un point où il envisage de se coltiner des sélections africaines pour préparer son match de poule contre l’Equateur. À défaut de pouvoir ficeler une rencontre avec une sélection sud-américaine du même profil, le coach des « Lions » va se rabattre sur des formations du continent dont le jeu pourrait être proche de celui de la Tri (surnom de l’équipe équatorienne).



Il est vrai que certaines sélections d’Amérique du Sud, autant dans le jeu que par la présence de plusieurs joueurs afro-américains, peuvent rappeler les équipes du continent. Il y a quelques années, l’Uruguayen Edinson Cavani avait eu un lapsus assez révélateur en parlant de la Jamaïque (alors invitée à la Copa America) comme d’une équipe… africaine.



Aliou Cissé va donc faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et les deux équipes qu’il pense affronter sont les « Eléphants » de Côte d’Ivoire et/ou les « Lions » indomptables du Cameroun. D’ores et déjà, les responsables de la Fédération sénégalaise de football sont à fond sur le dossier pour ficeler cette rencontre. Et d’après les informations du quotidien sportif « Record », celle-ci devrait avoir lieu au stade Abdoulaye Wade que la CAF diffère ou pas les journées des éliminatoires de septembre.



Le Cameroun, qui disputera le Mondial contrairement à la Côte d’Ivoire concentrée sur la préparation de «sa» CAN 2023, est confronté à la même équation que le Sénégal : la difficulté à trouver des sparring-partners pour préparer Qatar 2022. Comme son pair Aliou Cissé, le sélectionneur camerounais Rigobert Song pourrait, à défaut de 5 grives, se contenter de merles.