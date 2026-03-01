L’IFAB change les règles du football : Ce qui va radicalement changer sur le terrain

Lors de sa 140e assemblée générale annuelle, l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé plusieurs mesures destinées à améliorer la fluidité des matches et réduire les pertes de temps. Ces mesures, qui répondent aux demandes d'experts mondiaux, entreront en vigueur lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'innovation phare repose sur l'introduction d'un décompte visuel de cinq secondes : si l'arbitre estime qu'une équipe tarde trop à effectuer une rentrée de touche ou un coup de pied de but, le ballon est rendu à l'adversaire sous forme de touche ou de corner.



Le protocole des remplacements et des soins médicaux est également durci pour fluidifier les débats. Tout joueur remplacé dispose désormais de dix secondes pour quitter la pelouse. En cas de dépassement de ce temps, son équipe devra évoluer en infériorité numérique pendant une minute de jeu effectif avant que le remplaçant ne puisse entrer. Une règle similaire s'applique aux joueurs recevant des soins sur le terrain, ces derniers devant impérativement attendre une minute après la reprise du jeu avant de réintégrer le match.



De son côté, l’assistance vidéo (VAR) voit son champ d'action s'élargir pour corriger des erreurs manifestes dans trois nouveaux cas : un second carton jaune infligé à tort, une erreur d'identité lors d'un avertissement, ou un corner accordé injustement si l'analyse est immédiate. Par ailleurs, l'IFAB autorise désormais les arbitres à porter des caméras portatives (tête ou poitrine) et lance des études pour contrer les simulations de blessures chez les gardiens de but visant à casser le rythme de la rencontre.



L'instance internationale s'attaque au comportement des acteurs du jeu. Des consultations sont lancées pour sanctionner les joueurs quittant le terrain en signe de protestation ou ceux se masquant la bouche pour invectiver un adversaire. Tandis que les tests sur le hors-jeu semi-automatisé se poursuivent, l'IFAB a également ajusté les Lois du Jeu pour 2026/27, augmentant notamment à huit le nombre de remplaçants en matches amicaux internationaux et clarifiant les règles sur les doubles contacts accidentels lors des penalties.



