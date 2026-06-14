Mondial 2026 : L'Allemagne écrase Curaçao (7-1)

L'Allemagne a battu Curaçao sur le score de 7 buts à 1 pour son premier match de la Coupe du monde 2026. Ce dimanche 14 juin .



Les buts allemands ont été inscrits par Félix Nmecha à la 6e minute, Nico Schlotterbeck à la 38e minute, Kai Havertz à la 45+4 minute sur penalty et à la 88e minute, Jamal Musiala à la 47e minute, Natanael Brown à la 68e minute et Denis Undav à la 78e minute. L'unique but de Curaçao a été marqué par Comenencia à la 21e minute.

