Mondial 2026 : L'Allemagne écrase Curaçao (7-1)

L'Allemagne a battu Curaçao sur le score de 7 buts à 1 pour son premier match de la Coupe du monde 2026. Ce dimanche 14 juin .
Les buts allemands ont été inscrits par Félix Nmecha à la 6e minute, Nico Schlotterbeck à la 38e minute, Kai Havertz à la 45+4 minute sur penalty et à la 88e minute, Jamal Musiala à la 47e minute, Natanael Brown à la 68e minute et Denis Undav à la 78e minute. L'unique but de Curaçao a été marqué par Comenencia à la 21e minute.
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