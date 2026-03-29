Mondial 2026 : La FSF lance les inscriptions pour les billets via « GO Gaindé »

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé ce dimanche 29 mars 2026 la mise en place d'un dispositif officiel pour l'acquisition des billets de la Coupe du monde 2026 via l'application GO Gaindé.





Les supporters souhaitant accompagner les Lions sont invités à s'inscrire durant la période prévue du 1er au 30 avril courant. L'instance fédérale précise que l'ensemble des opérations d'émission, de vente, d'échange ou de revente reste strictement soumis aux règlements de billetterie fixés par la FIFA.







Huitième de finaliste au Qatar en 2022, le Sénégal s'apprête à disputer sa quatrième phase finale mondiale du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique du Nord. Pour ce tournoi co-organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique, les Lions sont logés dans une poule relevée comprenant la France, la Norvège, ainsi que le futur vainqueur du barrage opposant la Bolivie à l'Irak. La FSF exhorte d'ores et déjà les supporters à soutenir l'équipe nationale dans le respect rigoureux des règles établies par les instances internationales.







Cette nouvelle confrontation face aux Bleus de France ravive le souvenir historique de 2002, où, pour leur baptême du feu en Corée du Sud et au Japon, les coéquipiers de feu Pape Bouba Diop avaient terrassé le champion du monde en titre (1-0) lors du match d'ouverture. Après cette épopée achevée en quarts de finale face à la Turquie, le Sénégal aborde cette édition 2026 avec l'ambition de confirmer son rang sur la scène internationale.





Ces précisions ont été apportées par la FSF à travers un communiqué officiel publié ce dimanche.

