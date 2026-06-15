Match Sénégal-France : «Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique», ironise Ousmane Sonko

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a accordé une interview, ce lundi 15 juin, à RFI et France 24. Alors que le Sénégal doit affronter la France, demain 16 juin, dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026, il lui a été demandé de donner son pronostic. Il en a profité pour tacler la France, estimant que «quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique», en référence au fait que l’équipe de France est en majorité composée de ressortissants africains à la double nationalité.



«Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas, comme tous les Sénégalais. Dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique», a-t-il taclé, avant de sourire.



Pour lui, dans les relations entre la France et l'Afrique, cette situation «ramène également à une réflexion» selon laquelle les ressortissants du continent noir ont du potentiel et qu’ils devraient en prendre conscience pour s’unir pour leur développement.



«Rien que de voir la configuration de l'équipe nationale française, cela nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer - nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines avec une démographie assez galopante et une population essentiellement jeune, et nous avons le positionnement – eh bien, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on le pense», a-t-il soutenu.



Pour rappel, le Sénégal a battu la France 1-0 lors d’un légendaire match de la Coupe du Monde de la FIFA, le 31 mai 2002, Seoul World Cup Stadium en Corée du Sud. Certains acteurs du football pense que les "Lions" peuvent réitérer l’exploit cette année encore.