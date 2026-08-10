Basketball : l’AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal

L’AS Douanes s'est imposée face à l’AS Ville de Dakar sur le score de 76 à 58 en finale de la Coupe du Sénégal, ce dimanche 9 août 2026 au Stadium Marius Ndiaye.
Les Gabelous réalisent le doublé après leur sacre en championnat et confirment leur domination sur le basket masculin sénégalais cette saison.
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