Basketball : l’AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal

Les Gabelous réalisent le doublé après leur sacre en championnat et confirment leur domination sur le basket masculin sénégalais cette saison.

L’AS Douanes s'est imposée face à l’AS Ville de Dakar sur le score de 76 à 58 en finale de la Coupe du Sénégal, ce dimanche 9 août 2026 au Stadium Marius Ndiaye.