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Basketball : l’AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal



Basketball : l’AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal
L’AS Douanes s'est imposée face à l’AS Ville de Dakar sur le score de 76 à 58 en finale de la Coupe du Sénégal, ce dimanche 9 août 2026 au Stadium Marius Ndiaye.
 
Les Gabelous réalisent le doublé après leur sacre en championnat et confirment leur domination sur le basket masculin sénégalais cette saison. 
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Moussa Ndongo

Lundi 10 Août 2026 - 01:29


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