Mondial 2026 : le Sénégal et la France se neutralisent à la pause (1-1)

Le Sénégal et la France se neutralisent (1-1) à la pause au terme d’une première période intense et très disputée, ce mardi, lors de la première journée du groupe I du Mondial 2026.



Les deux sélections ont livré une bataille tactique de haut niveau, avec une grande intensité dans les duels.



À la 24e minute, Nicolas Jackson est passé tout près d’ouvrir le score. Profitant d’une perte de balle de Kylian Mbappé, le Sénégal se projette rapidement sur le côté gauche. Lancé en profondeur, l’attaquant sénégalais élimine Dayot Upamecano avant d’armer une frappe du pied gauche qui vient heurter la base du poteau de Mike Maignan.



La France a réagi à la 40e minute. Ousmane Dembélé, très actif sur son aile, adresse un centre dangereux que Kalidou Koulibaly détourne en corner au terme d’une intervention décisive.



Dans le temps additionnel (45+6), le Sénégal se procure une nouvelle occasion franche. Bien servi sur le flanc gauche, Sadio Mané protège parfaitement son ballon avant de centrer du pied gauche vers Ismaïla Sarr, idéalement placé au point de penalty. Mais la reprise de ce dernier s’envole au-dessus du cadre.



Sur le plan défensif, les Lions ont parfaitement contenu le quatuor offensif français composé de Mbappé, Dembélé, Doué et Olise. Symbole des difficultés des Bleus lors de cette première période, Mbappé a perdu six des douze ballons qu’il a touchés.