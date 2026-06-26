Mondial 2026 : le Sénégal mène à la pause face à l’Irak

C'est la pause au BMO Field de Toronto. Le Sénégal mène 1-0 face à l'Irak à l'issue de la première période de cette rencontre comptant pour la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.



Les Lions ont idéalement lancé leur match en ouvrant le score dès la 4e minute. Sur un corner parfaitement frappé par Lamine Camara, Abdoulaye Seck s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête et battre le gardien irakien (1-0).



La rencontre a ensuite basculé à la 12e minute. Le défenseur irakien Rebin Sulaka a été expulsé après avoir retenu Sadio Mané par le maillot alors que ce dernier filait seul vers le but. Après consultation de la VAR, l'arbitre a transformé sa décision initiale en carton rouge, laissant l'Irak à dix contre onze.



Malgré cette supériorité numérique, les hommes de Pape Thiaw n'ont pas réussi à faire le break. Ils se sont procuré plusieurs occasions, mais se sont heurtés à un gardien irakien vigilant.



De son côté, l'Irak a tenté de réagir. Les Lions de la Mésopotamie ont effectué quatre tirs, sans en cadrer un seul, mais ont tout de même inquiété la défense sénégalaise. Abdoulaye Seck s'est notamment illustré par une intervention décisive pour écarter le danger.



À la pause, le Sénégal conserve donc son avantage (1-0), tandis que dans l'autre rencontre du groupe, la France mène 3-1 face à la Norvège grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé.