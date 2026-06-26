Sénégal-Irak : Rebin Sulaka expulsé après une faute sur Sadio Mané

L’Irak s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique face au Sénégal. À la 12e minute, le défenseur Rebin Sulaka a été expulsé pour avoir retenu Sadio Mané par le maillot alors que l’attaquant sénégalais filait seul vers le but.
Initialement sanctionnée, l’action a fait l’objet d’une vérification par l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Après consultation des images, l’arbitre a décidé de sortir le carton rouge à l’encontre du défenseur irakien, laissant les Lions de la Mésopotamie à dix contre onze.
Initialement sanctionnée, l’action a fait l’objet d’une vérification par l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Après consultation des images, l’arbitre a décidé de sortir le carton rouge à l’encontre du défenseur irakien, laissant les Lions de la Mésopotamie à dix contre onze.
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