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Mondial 2026 : le Sénégal déroule face à l’Irak et mène 3-0



Mondial 2026 : le Sénégal déroule face à l’Irak et mène 3-0
Le Sénégal a fait le break face à l’Irak en portant le score à 3-0 dans cette rencontre décisive de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Après l'ouverture du score d'Abdoulaye Seck, Ismaïla Sarr a doublé la mise en profitant d'une erreur d'Iqbal. Lancé par une percée de Lamine Camara, l'ailier sénégalais a pris le meilleur sur son défenseur avant de tromper le gardien irakien.

Quelques minutes plus tard, Pape Gueye a définitivement mis les Lions à l'abri. Le milieu de terrain a décoché une puissante frappe qui n'a laissé aucune chance au portier irakien, permettant au Sénégal de prendre une confortable avance (3-0).
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Moussa Ndongo

Vendredi 26 Juin 2026 - 22:31


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