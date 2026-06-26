Mondial 2026 : le Sénégal déroule face à l’Irak et mène 3-0

Le Sénégal a fait le break face à l’Irak en portant le score à 3-0 dans cette rencontre décisive de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.



Après l'ouverture du score d'Abdoulaye Seck, Ismaïla Sarr a doublé la mise en profitant d'une erreur d'Iqbal. Lancé par une percée de Lamine Camara, l'ailier sénégalais a pris le meilleur sur son défenseur avant de tromper le gardien irakien.



Quelques minutes plus tard, Pape Gueye a définitivement mis les Lions à l'abri. Le milieu de terrain a décoché une puissante frappe qui n'a laissé aucune chance au portier irakien, permettant au Sénégal de prendre une confortable avance (3-0).