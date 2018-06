Mondial des entraineurs: Aliou Cissé défend les coachs africains et fait un coucou à Metsu

Interpellé sur le fait qu’il est le seul coach noir présent à cette Coupe du monde Russie 2018, le coach des "Lions" Aliou Cissé indique être gêner d’entendre de tels propos. Car selon lui, le football est universel et que la couleur de la peau ne compte pas.



« Effectivement, je suis le seul entraîneur noir de ce Mondial. En réalité, cela alimente des discussions, des débats qui me gênent. Le football est universel. La couleur de peau n’a pas d’importance », a répondu le coach lors de sa conférence de presse d’avant match organisée ce lundi à Moscou.



Au cours de l’entrevue avec les journalistes, le coach des « Lions » a également défendu les entraineurs du continent africain. Selon lui, l’Afrique compte en son sein de bons entraineurs et qu’il est en Russie pour les représenter dignement.



«Au-delà de footballeurs, notre continent regorge de coachs de qualité. Une nouvelle génération que je représente qui a envie de faire sa place dans ce football mondial. J’ai eu une pensée aux autres entraîneurs comme Florent Ibenge de la RDC », s’est-t-il défendu.



L’ancien entraineur des «Lions» de 2002, Bruno Metsu a été également évoqué par Cissé durant la conférence de presse. Aliou Cissé ne s’identifie pas à son ancien coach mais lui a adressé quand même un coucou. «Le discours de Bruno, c’est le discours de Bruno. J’ai ma façon de manager mon équipe. La veille de ce match contre la Pologne, mes pensées vont vers lui, il a qualifié l’équipe pour la première fois. J’ai été capitaine, et j’amène ici l’équipe pour la deuxième fois. Je lui donne un coucou car je sais que de là où il est, il aura une pensée pour nous ».