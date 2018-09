Mondial féminin – Oumou Khaïry Thiam : « On n’y va pas pour se promener »

Pour Oumou Khaïry Thiam, c’est un honneur de représenter le Sénégal à une telle compétition.

“C’est un grand honneur de recevoir le drapeau des mains du ministre des Sports. Ce n’est pas la première fois. Il nous a lancé un message d’encouragement, de motivation pour nous dire que tout le Sénégal est derrière nous, à travers ce drapeau. On doit faire le maximum pour représenter notre pays.Ce n’est pas la première fois que le Sénégal participe à une Coupe du monde, il s’agit d’une compétition de haut niveau. À chaque campagne, on gagne en expérience. Mais on n’y va pas pour se promener. On va sortir les griffes et se battre pour gagner un match, pourquoi pas”, a dit Oumou Khaïry Thiam.avec metrodakar