Monétisation de TikTok : l'Etat du Sénégal discute avec la plateforme pour permettre aux influenceurs d'être rémunérés

La monétisation de TikTok a été abordée par le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique avec la délégation de la plateforme. L'Etat du Sénégal souhaite créer des mécanismes permettant aux influenceurs sénégalais et aux créateurs de contenus de tirer un revenu de leurs activités. D’après Moussa Bocar Thiam, le Sénégal continue à travailler avec la plateforme pour trouver une situation sur la question de monétisation de Tik Tok.



« Nous avons vu qu’au Sénégal, il y a beaucoup de créateurs de contenus et d'influenceurs qui ont des millions de vues qui produisent de la richesse et malheureusement, ces jeunes ne sont pas rémunérés. La question de la monétisation de TikTok au Sénégal est une question fondamentale posée aujourd'hui l'Etat du Sénégal par rapport à la plateforme pour voir les voies et moyens pour que les jeunes sénégalais qui sont des acteurs principaux de cette plateforme puissent être rémunérés comme ça se fait partout, ailleurs », a dit Me Moussa Bocar Thiam.



« Nous savons que Tik Tok, c'est des contenus, c'est des productions intellectuelles donc il est important pour que ces jeunes, qui s'adonnent à ce métier, puissent vivre de cette passion et que Tik Tok puisse les rémunérer de manière juste et équitable. C'est un point fondamental sur lequel nous avons discuté et que nous allons continuer à voir les voies et moyens pour trouver une situation sur la question de monétisation de Tik Tok », a fait savoir le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique.



La protection des données personnelles a également été discutée avec la délégation. Moussa Bocar Thiam a insisté sur l'importance, pour la plateforme TikTok, de garantir que les données des utilisateurs sont utilisées de manière appropriée.