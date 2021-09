Monitoring de la stabilité Institutionnelle : Gorée Institute prône le renforcement de l'espace démocratique en l'Afrique de l'Ouest

Face à la multiplicité et à l’interconnexion des menaces à la stabilité institutionnelle dans les pays ciblés du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal), Gorée Institute, Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique, ont tenu un atelier jeudi pour mettre en place un Monitoring de la stabilité institutionnelle et de la sécurité humaine. Selon le Directeur exécutif de Gorée Institute renforcer les capacités des acteurs civiques, politique et des organisations de la société civile pour renforcer l'espace démocratique au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui est secouée soit par des crises institutionnelles ou des crises politiques.



« Cet atelier rentre dans le cadre du programme quinquennal, qui vise à renforcer les capacités des acteurs civiques, politique et des organisations de la société civile pour renforcer l'espace démocratique au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui est secouée soit par des crises institutionnelles ou des crises politiques. Tout est parti d’une étude sur la stabilité institutionnelle en Afrique de l’Ouest et sur la base de cette étude, nous avons regroupé un groupe de chercheur pour élaborer des indicateurs regroupés en 14 groupes. Et sur cette base-là, nous avons élaboré une grille d'indicateur de 66 indicateurs. Ces organisations qui viennent d'organisation des droits humains, de la société civile, et d'autres du Mali, du Niger, de Burkina Faso et du Sénégal », a déclaré Doudou Dia, Directeur exécutif de Gorée Institute, Centre de la démocratie de développement et de la culture en Afrique.



Selon lui, les documents d'analyse qui se ressortent sont des outils de plaidoyer permettrons d'affiner leur plaidoyer auprès d'organisation régionale comme la CEDEAO, mais aussi au niveau des pays. « Parce que nous pensons que la réflexion et la recherche demeure fondamentale pour affilié nos politiques de développement. Mais de travailler à l'inclusion de citoyens et des acteurs civils dans le processus de définition et de l'opération des politiques publiques… Voilà un peu l'objectif que nous recherchons. Convenons, une chose, le pouvoir en Afrique rime avec sacralisation. Le leadership, il est bon, mais il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la démocratie », dit-il.



M. Dia note qu’à travers cet atelier de formation de deux jours qui regroupera dix (10) moniteurs par pays cible, « le Gorée Institute compte diagnostiquer les sources d’instabilité institutionnelle comme point d’entrée et identifier les stratégies et les opportunités d’intervention. Le constat unanime, c’est que quand on parle aujourd'hui de difficultés en l'Afrique, disons 3 mots, au niveau de la sacralisation des pouvoirs la corruption et la mauvaise gouvernance. Le but ultime de ce programme, c’est de s’attaquer à ces mots. Convenons d'une chose, pouvoir en Afrique rime avec sacralisation. Donc, l’aspect lié à la mauvaise gouvernance ».