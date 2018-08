Monsieur le chef de l'Apr, le ministre de la Justice n'a pas d'ordre à recevoir de vous !!!

En plein meeting de lancement de la campagne pour le parrainage de sa coalition Benno bokk yakaar (Bby), le chef de l'Alliance pour la République (Apr) a donné l'ordre au ministre de la Justice Ismaila Madior Fall de procéder à l'arrestation de ceux qui insultent les magistrats à travers les médias sociaux et classiques.

"Ce ne sont pas les menaces et les insultes qui feront avancer le Sénégal. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi sur les magistrats qui sont liés par le droit de réserve. Les magistrats sont protégés par la loi. On ne doit plus laisser ceux-là qui sont tenus pas le droit de réserve. Et ça c'est le travail du ministre de la Justice, qui doit faire quelque chose", a déclaré Macky Sall.



Tout le monde est d'accord que ce n'était pas sous la casquette de chef de l'Etat que Macky Sall était au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), mais sous celle du chef de parti et leader de la coalition au pouvoir. Alors quel pouvoir détiendrait ce dernier pour donner des ordres à un ministre de la République ?



Nous trouverons toujours utile de rappeler à l'opinion que ce sont les acteurs de la justice eux-mêmes qui ont dénoncé de l'intérieur la soumission de beaucoup de magistrats à l'Executif. Un des leurs qui siégeait au Haut conseil de la magistrature a même choisi de quitter ce monde la justice dont il dit ne plus reconnaître. Pas plus tard que la dernière Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums), le President Souleymane Téliko disait qu'il était impossible de nier l'ampleur du phénomène de la corruption dans leur milieu.



Alors que le chef de l'Apr sache raison gardée. Nos institutions ne lui appartiennent pas et il n'a d'ordre à donner à aucun ministre de la République. Tant qu'il porte la casquette marron.