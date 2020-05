Montée des exactions des armées dans la lutte contre les jihadistes au Sahel

Les violences augmentent donc, mais pas seulement de la part des terroristes. Non, ce sont les armées elles-mêmes qui sont pointées du doigt. Dans un rapport publié il y a quelques jours, la mission de l’ONU au Mali se penche sur les crimes commis par l’armée malienne ou par l’armée nigérienne, mais nous verrons dans cette émission que l’armée burkinabè n’est pas exempte de critiques non plus.

Les militaires maliens sont responsables, selon l’ONU, de presque un quart des violations des droits de l’Homme de ce début d’année. Et si l’on y ajoute celles du G5 et des milices armées par les autorités, alors le chiffre dépasse et de loin le nombre d’exactions commises par les jihadistes.