Mort d’Amy Collé Bâ à Mboro : Deux personnes arrêtées, trois autres suspects en cavale

De son côté, "L’AS" informe, que la victime, dont le corps était en état de décomposition très avancée, a été enterrée dans le champ où elle a été retrouvée morte.

L’enquête sur la mort de la vendeuse de poissons retrouvée morte dans le verger d’un ancien député à Mboro commence à faire ses résultats. En effet, la Division des investigations criminelles (Dic) qui s'est chargée de l’affaire, a mis aux arrêtés deux présumés meurtriers. Il s’agit de D.D et B.G.Le journal "Le Témoin" qui donne l’information renseigne que les mis en cause sont en garde à vue à la gendarmerie de Mboro. Et, trois autres individus dont deux saisonniers employés dans le champ sont en cavale, avance la même source.