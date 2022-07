Mort d'Idrissa Goudiaby: la famille s'oppose à une troisième autopsie et demande la restitution du corps

Le procureur de Ziguinchor a demandé une troisième autopsie sur le corps de Idrissa Goudiaby suite la publication des résultats de la contre-expertise qui attestent que le taximan a été "par balle" contredisant la première autopsie qui évoquait un décès par objet contondant et tranchant.



La famille du défunt qui s’oppose à cette troisième autopsie, demande la restitution du corps de la victime pour son inhumation en vertu des rites musulmans.



« En sollicitant une troisième expertise, le procureur met la famille dans une sorte de détresse supplémentaire. Cela fait 40 jours qu'elle n’est pas entrée en possession du corps de son enfant. La famille veut faire son deuil, elle veut enterrer Idrissa Goudiaby conformément au rite musulman qui implique un bain rituel », a déclaré Me Amadou Diallo.



L'avocat qui tire la sonnette d'alarme, a informé que le corps pourrait complètement se décomposer. « Il semble que les conditions de conservation du corps au niveau de Ziguinchor ne permettent pas, si elle se prolonge davantage, de faire bénéficier à Idrissa Goudiaby un enterrement conforme à sa religion puisqu’à Ziguinchor toutes les morgues sont à température positive et ne permettent pas la congélation du corps », a-t-il fait savoir au micro de la Tfm.