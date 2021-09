Mort d'un couple et leur bébé à la résidence Palmeraie de Saly: le gérant envoyé en prison

Khalifa Djiba, le gérant de la résidence « La Palmeraie » de la station balnéaire de Saly, où s’était déclaré un incendie dimanche dernier, tuant le couple Tabarez et leur bébé d’un an, a été placé sous mandat de dépôt hier, mardi. Le procureur, qui n’a pas cherché de midi à quatorze heures pour l’envoyer en prison, le poursuit pour "homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui".



Le gérant en cause avait loué clandestinement la résidence sans tenir au courant les propriétaires.



Pour rappel, le couple Tabarez, venu de Saint-Louis, avaient loué la villa le temps du week-end. Ils sont morts avec leur bébé d'un an suite à un incendie qui, selon les premiers résultats de l'enquête, serait parti d’un court-circuit dû à une négligence certaine.