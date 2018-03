Mort de 2 Sénégalais en Espagne : Macky Sall «demande» aux Espagnols d'élucider cette affaire

Le chef de l’Etat a présidé ce lundi, le Conseil des ministres qui se tient traditionnellement les mercredis pour cause de son déplacement demain à Kigali. A cette occasion, le Président Macky Sall a invité les autorités espagnoles à faire la lumière sur la mort de deux émigrés sénégalais vivant dans ce royaume.



«Le Chef de l’Etat demande aux autorités espagnoles de faire toute la lumière sur ces affaires. Il réitère, au nom de la nation, ses condoléances à leurs familles et, aux représentations du Sénégal, ses instructions relatives au renforcement de la protection des Sénégalais vivant à l’étranger», informe le communiqué sanctionnant cette réunion.



Mame Mbaye Ndiaye avait été tué le jeudi 15 mars dernier, lors d’une course poursuite avec la police espagnole, tandis que Ousseynou Mbaye, succombera à ses blessures suite aux heurts suscités par le décès de son compatriote.