Mort de Fallou Sène : Pr Mary Teuw Niane demande de faire confiance à la justice

Interpellé sur la mort de Fallou Sène jeudi, en marge de la signature d’une entente entre son département et la Caisse de dépôts et Consignations (Cdc), le ministre de l'Enseignement supérieur a fait savoir que l’enquête suivait son cours. Mais, compte tenu de la séparation des pouvoirs qui est en vigueur au Sénégal, personne ne peut mettre la pression sur la justice et bouleverser son agenda.Quant à l’enquête confiée à l’Inspection générale d’Etat pour faire la lumière sur les manquements dans le système de paiement des bourses, Pr Niane affirme que les résultats seront donnés à qui de droit, et que là aussi, le chef de l’Etat Macky Sall prendra toutes les mesures qui s’imposent.Fallou Sène avait été tué le 15 mai dernier, lors d’une manifestation pour réclamer justement le paiement des bourses. Cette mort imputée à un élément des forces de l’ordre avait fait sortir les étudiants de l’ensemble des universités du Sénégal et de violents heurts entre étudiants et policiers s’en étaient suivis.Macky Sall qui avait finalement reçu les étudiants au Palais leur avait promis de baisser les tickets pour la restauration tout en augmentant leurs bourses.De l’avis de Mary Teuw Niane, ces mesures qui seront mises en œuvre grâce à la Loi de finance rectificative votée à l’Assemblée nationale, traduisent la volonté de Macky Sall à garantir aux étudiants une meilleure condition de vie et d’études