Mort de Jacques Chirac : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernements sont attendus lundi en France

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers ont déjà annoncé leur venue à Paris, lundi, pour rendre hommage à Jacques Chirac, a indiqué l'Elysée, samedi 28 septembre. Parmi eux : le président russe, Vladimir Poutine, les présidents italien, Sergio Mattarella, et congolais, Denis Sassou Nguesso, ainsi que les Premiers ministres libanais, Saad Hariri, et hongrois, Viktor Orban.



Côté français, les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing seront présents. Ils participeront au service solennel prévu lundi, à midi, à l'église parisienne Saint-Sulpice, en l'honneur de l'ancien chef de l'Etat, mort jeudi.



