Mort de Léonard Groguhet, le «Louis de Funès ivoirien»

On le surnommait le « Louis de Funès ivoirien ». Acteur, humoriste et réalisateur, Léonard Groguhet était surtout célèbre pour ses rôles dans la série télévisée satirique « Comment ça va ? », qui évoquait avec humour les travers de la société ivoirienne.



Originaire de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, il parfait sa formation de comédien au début des années 1960 au Centre d’art dramatique de Paris, puis à l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne.



Un homme dans l'histoire du pays



Léonard Groguhet, et son éternelle moustache, a dirigé plusieurs émissions humoristiques de la RTI, la télévision publique ivoirienne, comme le « Stop dans le Vent », « télé week-end ». Il a tenu un rôle de paternel remarqué dans le téléfilm « Ma Famille », et depuis 2007, une rue d'Abidjan porte son nom.



La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Coffie, a regretté samedi « un grand humoriste ». « Il rentre dans l’histoire de notre pays, que son âme repose en paix », a écrit la ministre dans un message posté sur les réseaux sociaux.