Mort de Mélodie Da Silva : révélations et témoignages des proches de la victime

L’affaire Mélodie Mendes Dasilva continue de faire couler de l’encre. Le mari de la défunte, Pearl et son frère, Patrick, se sont exprimés dans des témoignages déchirants. Le mari a partagé le moment où il a appris la tragique nouvelle : « La juge et les policiers sont venus m'annoncer la mort de Mélodie à la maison. Ce n'était pas facile à entendre, mais au moins c'était quelque chose sur laquelle on pouvait se reposer ». Il a également partagé leur attente angoissée chaque jour, espérant le retour de sa femme.



Le frère de la victime, Patrick a révélé avoir été alerté par Pearl lui-même : « C'est Pearl qui m'a appelé me disant que la police venait pour lui annoncer quelque chose et je me suis précipité à son domicile et c'est là que j'ai su ».



Il a également évoqué des doutes précédents concernant Bamba : « Marseille, c'est un village et j'entendais son nom revenir à chaque fois dans cette affaire. Je l'ai rencontré, j'ai eu une discussion avec lui. Ce qu'il me disait correspondait à ce qu'on m'avait dit; alors je me suis dit que j'allais lui laisser le bénéfice du doute. » Néanmoins, il a admis avoir trouvé le comportement de Bamba étrange, allant même jusqu'à signaler ses suspicions à la police.



L'amant de la victime, Cheikh Ahmadou Bamba Faye, a été formellement inculpé pour assassinat et maintenu en détention provisoire. Durant son interrogatoire, il a avoué avoir tiré à plusieurs reprises sur Mélodie avec une arme à feu, mais nie toute préméditation. La tragédie s’est déroulée à Marseille. Le corps sans vie de Mélodie Mendez Da Silva, une mère de famille âgée de 34 ans, a été découvert dans un ravin à Gemenos, sur le col de l'Espigoulier, lors d'une nuit sombre du 15 décembre.