Mort de l'enseignant Alain Kaly : Le commissariat de Thiès écarte la thèse d'une agression et fait des révélations

Du nouveau dans le dossier de l’enseignant Alain Kaly assassiné à Thiès. Selon des informations relayées par la presse, Alain Kaly aurait été mortellement poignardé en cours de route. Toutefois, l'enquête ouverte par le commissariat de Thiès écarte la thèse d'une agression.



La police estime que l’enseignant serait victime d’un guet- apen ourdi par une ou plusieurs connaissances du défunt, révélant que les affaires d’Alain Kaly ont été trouvées sur place, dont son téléphone portable et un sac contenant plus de 800.000 FCFA. En plus selon les limiers, le meurtre a été particulièrement violent.



Il est aussi noté selon la police, en plus des coups mortels provoqués par un couteau, M. Kaly présentait plusieurs blessures sur différentes parties de son corps. Le ou les meurtriers lui ont asséné des coups de marteau, car le marteau tacheté de sang a été retrouvé à côté de la victime.

Rappelons qu'Alain Kaly, enseignant à l'école élémentaire Keur Modou Ndiaye, à Thiès-Nord, aurait été mortellement poignardé en cours de route, après avoir quitté son établissement.