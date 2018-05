Mort de l'étudiant Fallou Sène :Abdoul Mbaye et l'ACT accusent "un régime autoritaire" de Macky Sall

Les partis de l'opposition commencent à se manifester sur à la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, c'est un prolongement des événements du 19 avril 2018, lors des manifestations contre le vote de la loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale.

Abdoyul Mbaye et ses camarades accusent Macky Sall et son régime qu'ils qualifient d'autoritaire d'être les seuls coupables de la mort de l'étudiant, dans un communiqué parvenu à la PressAfrik.



"Malheureusement ce que certains hommes politiques redoutaient le 19 avril est arrivé un mois plus tard : Fallou Sene vient de succomber sous les balles d’un régime autoritaire qui n’hésite pas à tuer ses propres citoyens à la fleur de l’âge. L’usage excessif de la violence par les forces de l’ordre est la conséquence de la méchanceté du Président de la République Macky Sall qui se traduit naturellement dans des comportements qui visent à piétiner, à déshonorer et malheureusement à tuer parfois lorsque le dérapage devient difficile à éviter", peut-on lire dans le texte.



L'ACT a également exigé du gouvernement que toute la lumière soit faite sur ce drame et que les coupables soient punis