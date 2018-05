Mort de l’étudiant Fallou Sène : Penda Mbow exige des sanctions.

Dix jours après la mort de l'étudiant Fallou Sène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le Mouvement Citoyen (MC) demande aux autorités étatiques de prendre les mesures qui s’imposent pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Cette Organisation de la Société Civile Sénégalaise pilotée par le Professeur Penda Mbow demande également au gouvernement "de situer les responsabilités et d’appliquer avec rigueur les sanctions qui s’imposent".

.

Pensa Mbow et le Mouvement citoyen condamnent "avec fermeté l’usage de la violence par les forces de l’ordre au sein de l’espace universitaire et la transgression de la loi 94-79 relative aux libertés et franchises universitaires". Ils ajoutent dans un communiqué parvenu à PressAfrik que, "l’usage de balles réelles, sous prétexte de légitime défense, ne peut, en aucun cas"